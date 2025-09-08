Mardin turizmde altın yılını yaşıyor

Mezopotamya'nın Altın Üçgeni'ne yer alan kentlerden biri olan Mardin, bu yıl turizmde altın yılını yaşadı. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte kentte gece-gündüz ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Yezidilerin asırlardır bir arada yaşadığı 7 bin yıllık kenti 8 ayda 4 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin uğrak yeri ise, tarihi taş evler, Deyrulzafaran Manastırı, Zinciriye Medresesi ve Dara Antik Kenti oldu. Mardin'de turizm sezonunda otellerdeki doluluk oranları da hızla yükseldi. Eylül ayı itibarıyla otellerde doluluk oranı yüzde 75'i aştı. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kentte yıl sonuna kadar 6 milyon ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.