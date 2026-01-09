Mardin’de 1 haftadır aranıyor: 17 yaşındaki Melek’ten iz yok! ’Perişanım’

'PERİŞANIM'

Melek'in cumartesi gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Nazmiye Ayhan, "Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam. Cumartesi günü sabah evden çıktık. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için 'Yanında kalıp ona bakacağım' dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiç bir şey istemiyorum" diye konuştu.