Mardin’de 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç’ün sır ölümü! Çığlık seslerini duyan vatandaşlar kanlar içinde buldu…

Mardin’in Derik ilçesinde Nur Banu Ötünç (14), kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, bir çobanın evdeki 2 çocuğun çığlıklarını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi Çavuşlu mezrasında meydana geldi. Anne ve babası çalışmak için Antalya'da olan Nur Banu Ötünç, halasının evinde kalmaya başladı. Halası taziye ziyaretine giden, eniştesi de ilçe dışında bulunan Ötünç, evde 3-4 yaşlarındaki 2 kuzeniyle kaldı.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİLER

Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Nur Banu'nun cenazesi, önce Derik Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Nur Banu'nun intihar mı ettiği yoksa silahın kazara ateşlenmesi sonucu mu öldüğü otopsi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

