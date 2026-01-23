Mardin’de 14 yaşındaki Nur Banu Ötünç’ün sır ölümü! Çığlık seslerini duyan vatandaşlar kanlar içinde buldu…

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİLER

Akşam saatlerinde evin önünden geçen bir çoban, pencerede iki çocuğun ağlayarak, yardım istediğini fark etti. Avluda köpek olduğu için dışarı çıkamadıklarını söyleyen çocuklar, çoban tarafından evden çıkarıldı. Daha sonra eve giren çoban ve köylüler, tabancayla vurulmuş Nur Banu Ötünç'ü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ötünç'ün hayatını kaybettiği belirlendi.