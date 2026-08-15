Mardin’de 20 kişilik grupla damadının evini bastı: İlçe Başkanı gözaltında

Sesli şekilde bana ve aileme yönelik ağır küfürler etti. Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar" dedi. Saldırı sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Nakşioğlu, "Adli raporumda yaralanmalarımın basit bir müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmektedir. Tişörtümde kesik ve karın bölgemde yara mevcut, bu da adli raporda mevcuttur. Başıma bir şey geldikten sonra değil, gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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