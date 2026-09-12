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Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:37

Mardin'de 3 çocuk gözaltına alındı: Tutuşturdukları sopalarla parkta korku saçtılar!

Mardin’in Artuklu ilçesinde 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk oyun parkında yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla çocukları korkuttular. Kimlikleri tespit edilen 3 çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Mardin’de 3 çocuk gözaltına alındı: Tutuşturdukları sopalarla parkta korku saçtılar!
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Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN

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Mardin'de 3 çocuk gözaltına alındı: Tutuşturdukları sopalarla parkta korku saçtılar!
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