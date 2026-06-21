Mardin’de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesinde bugün öğleden sonra yaşanan ve henüz ne şekilde yaşandığı öğrenilemeyen yüksekten düşme vakasında iddiaya göre 2 yaşındaki Muhammet Bingül binanın 3. katından aşağıya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Minik çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Merkezine vakayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk yaralı çocuk ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki Muhammet Bingül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Minik çocuğun cenazesi otopsi işlemleri hastahane morguna kaldırılırken savcılık olayla soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör