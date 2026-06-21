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Giriş Tarihi: 21.06.2026 19:02

Mardin'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde binanın 3.katından zemine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesinde bugün öğleden sonra yaşanan ve henüz ne şekilde yaşandığı öğrenilemeyen yüksekten düşme vakasında iddiaya göre 2 yaşındaki Muhammet Bingül binanın 3. katından aşağıya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Minik çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Merkezine vakayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk yaralı çocuk ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaşındaki Muhammet Bingül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Minik çocuğun cenazesi otopsi işlemleri hastahane morguna kaldırılırken savcılık olayla soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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Mardin'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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