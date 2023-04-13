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Giriş Tarihi: 13.4.2023 23:11 Son Güncelleme: 13.4.2023 23:36

Mardin’de 7.kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 7.kattan düşen 14 yaşındaki Beritan Beşar hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de 7.kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Mardin Kızıltepe ilçesinde meydana gelen yüksekten düşme olayında binanın 7. katından aşağıya düşen 14 yaşındaki Beritan Beşar hastanede hayatını kaybetti. İlçe merkezinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda yeni mahalle 513. sokakta bulunan apartmanın 7. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde aşağı düştüğü tahmin edilen 14 yaşındaki Beritan Beşar 155 sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Beşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Mardin’de 7.kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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