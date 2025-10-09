Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de acı kaza: Berivan'ın hayatını kaybettiği an kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 9.10.2025 11:46 Son Güncelleme: 9.10.2025 11:51

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 32 yaşındaki Berivan Duman yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam

Acı kaza, 2 Ekim akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Berivan Duman'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Duman'ın yolun kenarından yaya geçidine geldiği, karşıya geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu görülüyor.

Mardin'de Berivan'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

