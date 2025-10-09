Video Yaşam Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

09.10.2025 | 11:44

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berivan Duman’ın (32) yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 2 Ekim akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Berivan Duman'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Duman'ın yolun kenarından yaya geçidine geldiği, karşıya geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
22 yıldır aranan firari, Kayseri’de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
Sultan II. Abdülhamid Han’ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 02:49
Sultan II. Abdülhamid Han'ın inşa ettirdiği postane binası restore edilmeyi bekliyor | Video 09.10.2025 | 11:00
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 00:31
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 09.10.2025 | 10:04
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 00:14
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 09.10.2025 | 10:03
Kayseri’de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 02:06
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:13
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 11:39
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 08.10.2025 | 21:06
Adana’da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 00:17
Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 08.10.2025 | 16:29
Ataşehir’de bir fabrikada yangın paniği | Video 04:04
Ataşehir'de bir fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:56
Ataşehir’de fabrikada yangın paniği | Video 01:53
Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:20
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi | Video 01:06
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video 08.10.2025 | 15:10
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:49
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.10.2025 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY