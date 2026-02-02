Mardin’de acı olay! Aynı aileden 2 kişi yangında öldü, 2 kişinin durumu ağır

Kızıltepe Akyazı Mahallesi'ndeki evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak içeri giren ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yangın sırasında evde bulunan Kuzu ailesinden 4 kişinin alevlerin ve yoğun dumanın ortasında kaldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Hamit Kuzu ve Azize Kuzu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan ve vücutlarında ciddi yanıklar oluşan Hüseyin Kuzu ve Ahmet Kuzu ise acil müdahale altına alındı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri devam eden yaralıların tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme birimleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Elektrik kontağı veya ısınma sisteminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütülüyor.