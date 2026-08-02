Mardin’de acı olay! Sıcakta arabanın içinde mahsur kaldı: 4 yaşındaki Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti!

MİNİK BEDENİ AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU

Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed Aras, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.