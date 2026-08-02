Mardin’de acı olay! Sıcakta arabanın içinde mahsur kaldı: 4 yaşındaki Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Aras Temel kapısı açık olan araca kendi başına bindi. Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre araçta kaldı.
MİNİK BEDENİ AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU
Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed Aras, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.