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Giriş Tarihi: 2.08.2026 15:05

Mardin’de acı olay! Sıcakta arabanın içinde mahsur kaldı: 4 yaşındaki Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti!

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Kapısı açık olan araca binen 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel içeride mahsur kaldı. Sıcağın altında otomobilin içinde kalan minik çocuktan acı haber geldi. Muhammed kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mardin’de acı olay! Sıcakta arabanın içinde mahsur kaldı: 4 yaşındaki Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti!
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Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Aras Temel kapısı açık olan araca kendi başına bindi. Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre araçta kaldı.

MİNİK BEDENİ AİLESİ TARAFINDAN BULUNDU

Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed Aras, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Aras Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN

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Mardin’de acı olay! Sıcakta arabanın içinde mahsur kaldı: 4 yaşındaki Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti!
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