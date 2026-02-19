Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de ahır işkencesi büyük tepki çekmişti: 17 yaşındaki çocuğa acımasız darpta yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:36 Son Güncelleme: 19.02.2026 15:39

Mardin'in Savur ilçesinde, 21 yaşındaki caninin güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anlara ait görüntüler büyük tepki çekmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü. Çocuğun üzerini çıkaran şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbetti. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayetiyle şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Şüpheli serbest bırakıldı.

ANNESİ SANAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini iddia edip, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sanal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı. Görüntülerin medyada yer alması üzerine şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

O CANİ TUTUKLANDI

Tekrar gözaltına alınan Y.K. (21), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

