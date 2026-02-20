Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de akılalmaz kavga kamerada: Tekme, kova ve fırçalar havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:09

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 grup arasında tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı arbede anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İftardan sonra 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Mahallede paniğe neden olan kavgada 3 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

