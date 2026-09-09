Mardin’de baba-kız cinayete kurban gitmişti: 14 yıl sonra çarpıcı gelişme!

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Eylül'de sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek, "Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör