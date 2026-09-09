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Giriş Tarihi: 9.09.2026 13:12 Son Güncelleme: 9.09.2026 13:14

Mardin'de baba-kız cinayete kurban gitmişti: 14 yıl sonra çarpıcı gelişme!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce İsmail Akın (62) ve kızı Elif Akın'ın (10) silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden olaya ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını paylaşmıştı. Çarpıcı gelişmeler yaşanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3’ü tutuklandı. İşte detaylar...

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Mardin’de baba-kız cinayete kurban gitmişti: 14 yıl sonra çarpıcı gelişme!
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Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'nde 27 Mart 2012'de İsmail Akın ile kızı Elif, silahla öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin failleri belirlenemedi. Cinayete ilişkin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 16 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra Nusaybin Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Eylül'de sanal medya hesabında yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin dosyanın 14 yıl sonra yeniden ele alındığını belirterek, "Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN #NUSAYBİN #AKIN GÜRLEK

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Mardin'de baba-kız cinayete kurban gitmişti: 14 yıl sonra çarpıcı gelişme!
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