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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:40

Mardin'de başından vurulmuş halde bulunmuştu: 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı!

Mardin'in Derik ilçesinde evde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Merve Erbek (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Mardin’de başından vurulmuş halde bulunmuştu: 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı!
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Olay, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren ailesi, Merve Erbek'i tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Ailesi tarafından araçla hastaneye götürülmek istenen Merve, yolda bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Erbek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Erbek'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN

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Mardin'de başından vurulmuş halde bulunmuştu: 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı!
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