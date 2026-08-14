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Giriş Tarihi: 14.08.2026 22:57

Mardin'de bıçaklı kavga! 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de bıçaklı kavga! 1 ölü
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Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Yardım Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki Doğan Çılgın Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla ağır yaralanan genç adam Doğan Çılgın Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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Mardin'de bıçaklı kavga! 1 ölü
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