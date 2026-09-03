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Giriş Tarihi: 3.09.2026 03:35

Mardin’de bıçaklı kavga: 1’i çocuk 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA
Mardin’de bıçaklı kavga: 1’i çocuk 3 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ç. (25), Burak A. (23) ve Renas T. (15) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de bıçaklı kavga: 1’i çocuk 3 yaralı
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