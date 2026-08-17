Mardin’de bıçaklı kavga! 3 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada B.D., M.A.D. ve S.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından burada da taraflar arasında kavga çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri hastanede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör