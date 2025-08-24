Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de bir doktor evinde ölü bulundu
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Aynı hafta içinde daha önce yaşlı kadın da evlerinde ölü bulunmuş ve yapılan ön otopsi raporlarında kalp krizi geçirdikleri belirlenmişti.

İlçeye bağlı Yalım Mahallesi Altınşehir Konutlarında kendisinden bir süredir haber alınamayan 37 yaşındaki Abdullah Sardıç için yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis nezaretinde balkondan içeri giren itfaiye ekipleri Sardıç'ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekipler, Sardıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Abdullah Sardıç'ın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi asistanı olduğu öğrenildi. Sardıç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

