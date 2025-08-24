Mardin’de bir doktor evinde ölü bulundu

İlçeye bağlı Yalım Mahallesi Altınşehir Konutlarında kendisinden bir süredir haber alınamayan 37 yaşındaki Abdullah Sardıç için yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis nezaretinde balkondan içeri giren itfaiye ekipleri Sardıç'ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekipler, Sardıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, Abdullah Sardıç'ın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi asistanı olduğu öğrenildi. Sardıç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.