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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:44

Mardin'de dehşet! Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini silahla yaralayan Ferhat Y. ve kardeşi Cemal Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Mardin’de dehşet! Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Y. (20) ve kardeşi Cemal Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AĞRI

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Mardin'de dehşet! Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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