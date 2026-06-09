Mardin’de dehşet! Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

2 KARDEŞ YARALANDI

Kavgada, 2 kardeş de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör