Mardin’de dershaneden dönen kıza minibüs şoföründen ‘sözlü taciz’: Mahkemeden karar çıktı!

'İŞİMDEN ETTİLER, REZİL OLDUM'

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin eylemine uyan TCK'nın 105/1-1'inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçunu işlediği ve şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphelinin hasıl olduğu anlaşılmakla; şüphelinin eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, kasten işlediği suç nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53 maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi. İddianame Mardin 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması görüldü. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunma yapan sanık H.P., önceki savunmalarını tekrar ettiğini, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, deşifre edilmiş görüntülerin ses kayıtlarını sanığa okudu. Sanık H.P., "Bana okumuş olduğunuz ses kaydına bir diyeceğim yoktur ancak ben kıza bir şey demedim. Art niyetli bir şey söylemedim. Söylediklerimde bir şey yoktur. Normal konuşmalardır. Ben öylesine konuştum. Beni işimden ettiler, rezil oldum. Ses kaydını her yerde paylaştılar" diye konuştu.