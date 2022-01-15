Mardin’de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

2'Sİ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs de Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, 9 işçi ve servis sürücüleri olmak üzere 11 kişi yaralandı.