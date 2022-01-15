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Giriş Tarihi: 15.1.2022 19:36 Son Güncelleme: 15.1.2022 19:43

Mardin'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

DHA
Mardin’de feci kaza: Çok sayıda yaralı!

Mardin'de korkunç bir kaza meydana geldi. TIR ile iki servis minibüsünün karıştığı kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Yukarı Azıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAF 322 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Artuklu Kızıltepe karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde işçileri taşındığı Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne çarptı.

2'Sİ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs de Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, 9 işçi ve servis sürücüleri olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Mardin'de feci kaza: Çok sayıda yaralı!
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