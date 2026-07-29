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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:04

Mardin'de feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan her iki araçtaki 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Mardin'de feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı
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