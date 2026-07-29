Mardin’de feci kaza! Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Yusuf Emre Bıyık, H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40) ve T.B. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Eymen Bıyık, kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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