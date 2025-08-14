Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 14.8.2025 21:19 Son Güncelleme: 14.8.2025 21:24

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

AJANSLAR
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, 47 ADB 020 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki H.G. (18) ve A.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

