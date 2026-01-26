Mardin’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Suud Çeçen (56), A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Suud Çeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.