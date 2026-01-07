Mardin’de kan donduran görüntü: Sokakta kadın ve çocukları darbetti!

Kan donduran olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı. Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, şüpheli kadına yumruk attı.
KÜÇÜK KIZIN BAŞINDA YUMRUK ATTI
Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı.