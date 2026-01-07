Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de kan donduran görüntü: Sokakta kadın ve çocukları darbetti!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 11:21

Mardin'de kan donduran görüntü: Sokakta kadın ve çocukları darbetti!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli gözaltına aldı.

Kan donduran olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, önce kucağında bebek ile sokakta yürüyen kadına saldırdı. Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmesin diye sıkıca sarılırken, şüpheli kadına yumruk attı.

KÜÇÜK KIZIN BAŞINDA YUMRUK ATTI

Ardından şüpheli, evinin önünde oyun oynayan kız çocuğuna yöneldi. Şüpheliyi gören kız çocuğu evine doğru koşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kız çocuğunun başına yumruk attı. Yumruğun şiddetiyle kız çocuğu içeri doğru fırladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

