Mardin’de kayan TIR yolu kapattı: Polisten kurtaran battaniyeli müdahale!

TIR KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞA ÇEKİLDİ

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin açılması için çalışma yapan trafik polisi, TIR'ın tekerleklerinin altına battaniye sererek aracın kaymasını önlemeye çalıştı. Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayan polis memuru, TIR'ın kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayarak aracı yolun sağına çektirdi.