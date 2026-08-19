Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:14

Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!

Mardin’in Ömerli ilçesinde yaşanan korkunç olayda 43 yaşındaki İbrahim Kortak akrabalarıyla arasında geçen silahlı kavgada kurşunlanarak öldürülmüştü. Ağır yaralanan talihsiz adamın ağabeyinin yaşam mücadelesi devam ediyor. Olaya ilişkin kardeşlerin kuzeni gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ile ağabeyi M.K. ağır yaralandı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İbrahim Kortak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEYİN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kortak'ın cenazesinin ise öğleden sonra Alıçlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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KUZEN GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kardeşlerin kuzeni V.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN

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Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!
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