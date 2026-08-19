Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ile ağabeyi M.K. ağır yaralandı.