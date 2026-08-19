Mardin’de korkunç cinayet! İbrahim Kortak kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti: Kuzen gözaltına alındı!

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ile ağabeyi M.K. ağır yaralandı.
TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İbrahim Kortak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.