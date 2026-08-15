Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de korkunç olay! Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak katledildi: Cinayet şüphelisi en yakını çıktı!
Giriş Tarihi: 15.08.2026 14:41

Mardin’de korkunç olay! Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak katledildi: Cinayet şüphelisi en yakını çıktı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Bıçaklı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak vahşice katledildi. Cinayet şüphelisi Doğan’ın en yakını çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de korkunç olay! Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak katledildi: Cinayet şüphelisi en yakını çıktı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylanpınar yolu üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ GENÇ VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Çılgın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Çılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Doğan Çılgın'ın cenazesi, gece saatlerde ilçe merkezindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KUZENİ ÇIKTI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri cinayet şüphelisinin Doğan Çılgın'ın kuzeni olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de korkunç olay! Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak katledildi: Cinayet şüphelisi en yakını çıktı!
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