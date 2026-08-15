Mardin’de korkunç olay! Doğan Çılgın defalarca bıçaklanarak katledildi: Cinayet şüphelisi en yakını çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylanpınar yolu üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.