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Giriş Tarihi: 9.06.2026 14:30

Mardin’de korkunç olay! Park cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı: Meğer şüpheli suç aletini…

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Deniz Kaplan silahlı saldırıya uğramıştı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan hayatını kaybederken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de korkunç olay! Park cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı: Meğer şüpheli suç aletini…
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Olay, 3 Haziran'da Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TABANCAYLA FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Cinayetin ardından başlatılan çalışmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.Ö. (19), M.S., ve A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Elde edilen fotoğraf, dosyaya dahil edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö. 'Kasten öldürme', diğer şüpheliler de 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de korkunç olay! Park cinayetinde kan donduran detay ortaya çıktı: Meğer şüpheli suç aletini…
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