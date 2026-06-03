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Giriş Tarihi: 3.06.2026 10:40

Mardin’de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev topuna döndü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki un yüklü TIR’ın dorsesini alevler sardı. İhbar üzerine gelen ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken maddi hasar oluştu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev topuna döndü
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Yangın, dün 23.30 sıralarında uluslararası İpekyolu üzerindeki Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABR 612 plakalı un yüklü TIR'ın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Sürücü ve çevredekiler, çekici kısmını dorseden ayırarak alevlerin araca sıçramasını önledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi ile taşınan un çuvallarının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN #NUSAYBİN

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Mardin’de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev topuna döndü
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