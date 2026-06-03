Mardin’de korkutan yangın! Seyir halindeki TIR alev topuna döndü

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Sürücü ve çevredekiler, çekici kısmını dorseden ayırarak alevlerin araca sıçramasını önledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.