Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de maganda dehşeti! Evinin balkonunda düğünü izlerken canından oldu: Kaza kurşunu yaşlı kadının göğsüne isabet etti!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:56

Mardin’de maganda dehşeti! Evinin balkonunda düğünü izlerken canından oldu: Kaza kurşunu yaşlı kadının göğsüne isabet etti!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. 77 yaşındaki Hedla Çin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de maganda dehşeti! Evinin balkonunda düğünü izlerken canından oldu: Kaza kurşunu yaşlı kadının göğsüne isabet etti!
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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin'e isabet etti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Hedla Çin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin'e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de maganda dehşeti! Evinin balkonunda düğünü izlerken canından oldu: Kaza kurşunu yaşlı kadının göğsüne isabet etti!
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