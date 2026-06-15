Mardin’de maganda dehşeti! Evinin balkonunda düğünü izlerken canından oldu: Kaza kurşunu yaşlı kadının göğsüne isabet etti!

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin'e isabet etti.