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Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:22

Mardin'de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 ölü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Mardin’de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 ölü
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Mardin'deki kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Abdulkadir Azak (59) ile Piro Ceylan (57), ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Azak ve Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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Mardin'de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 ölü
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