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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:39

Mardin'de parkta kanlı infaz: Cinayetin şüphelisi saldırı öncesi o fotoğrafı paylaşmış

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde parkta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Kaplan'ın (48) cenazesi toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden B.Ö.’nün (19) saldırı öncesi olay yerinde tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Mardin’de parkta kanlı infaz: Cinayetin şüphelisi saldırı öncesi o fotoğrafı paylaşmış
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Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı.


Deniz Kaplan

HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Deniz Kaplan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE OLAY YERİNDE, TABANCAYLA FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan birkaç saat önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Fotoğraf da dosyaya dahil edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

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Mardin'de parkta kanlı infaz: Cinayetin şüphelisi saldırı öncesi o fotoğrafı paylaşmış
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