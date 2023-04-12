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Giriş Tarihi: 12.4.2023 17:42 Son Güncelleme: 12.4.2023 17:43

Mardin'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün başlayan sağnak yağış ve sabahın erken saatlerinde yoğun dolu yağışı nedeniyle subaşı mesire alanları sular altında kalırken ilçe merkezinde bir çok cadde, sokak göle dönerken evlerin bodrum katları su bastı. Sel nedeniyle Nusaybin ile Midyat arası karayolu geçiçi olarak ulaşıma kapatıldı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün başlayan sağnak yağış ve sabah erken saatlerinde dolu yağışı nedeniyle bir çok evin bodrum katı su bastı, caddeler göle döndü ve Beyazsu mesire alanlarında yaşanan sel nedeniyle lokanta ve oturma yerleri su altında kalarak zarar gördü.

Su taşkınlıkları sonrası yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Nusaybin ile Midyat Karayolunu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapattı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemelerde bulundu. Nusaybin'in su taşkınlığından etkilenmemesi için Çağ Çağ Deresi üzerinde gerekli tedbirleri aldıkları öğrenildi.

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Mardin'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu
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