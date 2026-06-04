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Giriş Tarihi: 4.06.2026 14:41

Mardin'de sokak ortasında dehşet! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Akif Sarıboğa (32) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA Yaşam
Mardin’de sokak ortasında dehşet! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü 3 yaralı
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Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesi 115'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa, tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 YARALI 1 ÖLÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Sarıboğa, kurtarılamadı. Sarıboğa'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan H.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

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Mardin'de sokak ortasında dehşet! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü 3 yaralı
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