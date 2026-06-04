Mardin’de sokak ortasında dehşet! Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü 3 yaralı

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa, tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.