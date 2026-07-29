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Giriş Tarihi: 29.07.2026 00:13

Mardin’de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokak ortasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda 8 kişi yaralanırken, bu sefer de yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı. Taraflar güçlükle ayrılırken, 9 kişi de gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Mardin’de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı!
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Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tarafların yakınları da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada karşılaşan taraflar arasında ikinci kez arbede yaşandı. Hastane polisi ile jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. 9 kişi gözaltına alınırken, çevik kuvvet polisleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı!
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