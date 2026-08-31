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Giriş Tarihi: 31.08.2026 22:00

Mardin’de sopalı bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasındaki tartışmaya kısa sürede büyüdü. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

DHA
Mardin’de sopalı bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı!
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Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. (42), Yusuf A. (16) ve Ersin E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIZILTEPE #MARDİN

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Mardin’de sopalı bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı!
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