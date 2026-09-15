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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:43

Mardin’de şüpheli ölüm! Gülizar evinde başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Gülizar Albayrak ailesi tarafından evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mardin’de şüpheli ölüm! Gülizar evinde başından vurulmuş halde bulundu
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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak, eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ARTUKLU #MARDİN

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Mardin’de şüpheli ölüm! Gülizar evinde başından vurulmuş halde bulundu
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