Mardin’de şüpheli ölüm! Gülizar evinde başından vurulmuş halde bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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