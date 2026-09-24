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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:46 Son Güncelleme: 24.09.2026 11:48

Mardin'de tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesindeki mısır tarlasında 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Jandarma tarafından kurulan özel ekibin gözaltına aldığı 15 yaşındaki kuzen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA Yaşam
Mardin’de tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
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Mardin'in Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında cansız bedeni bulunan Selahaddin Karayel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

15 YAŞINDAKİ KUZENİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
19 Eylül'de, Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalar sonucu Karayel, 21 Eylül'de mısır tarlasında ölü bulunmuştu.


Selahaddin Karayel

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kurulmuş, Karayel'in kuzeni D.K. aynı gün gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

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Mardin'de tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
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