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Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:31

Mardin'de ticari araç bariyerlere çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araçta bulunan Erkan Şahin (44) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ Yaşam
Mardin’de ticari araç bariyerlere çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Erkan Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARDİN

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Mardin'de ticari araç bariyerlere çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
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