Mardin’de ticari araç bariyerlere çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Erkan Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör