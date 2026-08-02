Mardin’de TIR devrildi! 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre istikametine seyir halinde olan S.Y. yönetimindeki kek kolisi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü S.Y. ile araçta bulunan oğlu A.Y. yaralandı. Çevredeki sürücüler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan baba ve oğul için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ambulansla ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada devrilen TIR'daki kek kolileri yola savrulurken, yükün bir kısmı zarar gördü. Kaza nedeniyle Nusaybin-Cizre istikametindeki yol bir süre araç trafiğine kapandı. TIR'daki yükün başka bir araca aktarılmasının ardından devrilen araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Yol, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör