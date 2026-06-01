Haberler Yaşam Haberleri Mardin'deki taşlı sopalı "yol verme" kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 10:47 Son Güncelleme: 1.06.2026 10:51

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında yaralanan Vejdi Kılınç (50), hastanede hayatını kaybetti. Böylece kavgaya ilişkin ölü sayısı 3 oldu.

DHA Yaşam
Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAVGADA 9 KİŞİ YARALANMIŞTI

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

15 GÖZALTI

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN

