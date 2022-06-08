Haberler Yaşam Haberleri Adana'da uyuşturucu operasyonu... Zehir tacirleri uyuşturucuyu margarin tenekesine saklamış
Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:15 Son Güncelleme: 8.6.2022 10:28

Adana'da uyuşturucu operasyonu... Zehir tacirleri uyuşturucuyu margarin tenekesine saklamış

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da uyuşturucu operasyonu... Zehir tacirleri uyuşturucuyu margarin tenekesine saklamış

Adana’da 2 şüpheli margarin tenekesi içerisine gizledikleri 9 kilo 900 gram esrarla birlikte yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente pazarlanmak üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır'dan gelen bir yolcu otobüsünden inen şüpheli A.A.(44), Ş.S.'yi (37) takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan 2 margarin tenekesi alan şüpheliler, yaya olarak otogardan ayrıldı. Ekipler, bir süre takip ettiği şüphelileri yol kenarında durdurdu.

OSCAR TEPKİ VERDİ

Şüphelilerin taşıdığı tenekelerinin hafif olmasından şüphelenen ekipler, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın, margarin tenekesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu... Zehir tacirleri uyuşturucuyu margarin tenekesine saklamış
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