“Markaj” operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, MASAK analizleri sonucunda bahis çetesinin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 2 milyar 743 milyon TL olduğu belirlendi.

Çetenin, Diyarbakır'da kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yöneten, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık eden ve yakalanmamak amacıyla sık sık ofis değişikliği yaptıkları tespit edildi. İl genelinde 53 adreste 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 silah ele geçirilmiş ve 46 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 46 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.