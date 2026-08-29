Markalar ve reklamverenler algoritmalara nasıl bağımlı ediliyor? 3 katmanlı sistematik yapı! Dikkat çeken ’tekno-oligarşi’ vurgusu!

REKLAMVERENLER VE MARKALARIN 'ALGORİTMA' BAĞIMLILIĞI

Cenay Babaoğlu, "Sosyal medya platformlarının küresel ölçekte inşa ettikleri devasa veri havuzları ve kara kutu yani kapalı/bilinmeyen niteliğindeki algoritmik hedefleme mekanizmaları kapalı ekosistemler geliştirmektedir. Dolayısıyla reklamverenleri ve markaları kendi kapalı ekosistemlerine mutlak bir şekilde bağımlı kılmaktadırlar. Geleneksel kamusal iletişim kanallarının pazar gücünün azaldığı, tüketici alışkanlıklarının dijitalleştiği son dönemde markalar ve ticari kuruluşlar bu platformların sunduğu veri analitiğine ve hedefleme araçlarına yönelmektedir. Algoritmik sistemler, reklamverenlere 'en doğru kitleye en düşük maliyetle ve anında ulaşma' iddiasında bulunurken, aslında tüm görünürlük, pazar payı ve ticari sürdürülebilirlik parametrelerini kendi tekel yapılarına bağlamaktadır." dedi.

Cenay Babaoğlu şunları söyledi:

"MARKALARIN MANEVRA ALANI DARALIYOR"

Bu bağımlılık ilişkisi, yalnızca ekonomik bir alışverişten ibaret olmayıp veri sahipliği ve veri işleme hakkıyla ilgili sorunları da içermektedir. Bir yandan şirketler, platformların sürekli değişen algoritma güncellemelerini, görünürlük kurallarını ve maliyet politikalarını yakından takip etmek zorundadır. Dijital platformların tek taraflı olarak belirlediği bu kurallar, markaların manevra alanını daraltmakta ve onları teknoloji devlerinin dijital altyapılarına mahkum etmektedir. Reklam pazarı üzerindeki bu algoritmik tekel, ekonomik gücün ve karar alma mekanizmalarının dar bir zümrenin tekelinde toplanmasını hızlandırmakta, küresel ticareti ve firmaların yönlerini bu şirketlerin algoritmik yapılarına bağımlı kılmaktadır.

Bu bağımlılıkta reklam verenin gücü maddi imkanlar, platformun gücü ise veridir. Veriyi sağlayanlar ise kullanıcılardır. Bu da bizi platformlar zihinleri kontrol etmek istiyor mu ya da şirketler neden daha fazla kullanıcıya ihtiyaç duyuyor sorularıyla bağlantılamaktadır. Burada doğru bağlantı, reklam-algoritma-dikkat ilişkisindedir. Dikkat ekonomisi daha fazla kullanıcı ve etkileşim sağlar, daha fazla etkileşim daha fazla veridir, daha fazla veri daha güçlü reklam potansiyeli sağlar ve bu ilişki bağımlılılık içerisine birbirini besler.

'DİKKAT' EKONOMİSİ...

Platformlar kullanıcıları uygulamalarında daha fazla tutmak ve zaman geçirmelerini sağlamak için daha sansasyonel/tartışma yaratacak paylaşımları öne çıkarıyor. Prof. Dr. Cenay Babaoğlu, algoritmaların öfke, korku, şok ve skandal üreten içerikleri daha geniş kitlelere taşımasının dikkat ekonomisinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Cenay Babaoğlu, "Sosyal medya platformları, kullanıcıların dijital evrende geçirdikleri süreyi ve buna bağlı veri üretimini azami seviyeye çıkarmak amacıyla tasarlanmışlardır. Aynı zamanda; tıklama, izleme süresi, yorum, paylaşım ve yeniden ziyaret gibi etkileşim faktörlerini de artırılması amaçlanır. Suç, cinsellik, istismar ve diğer marjinal içerikler tam da bu nedenle öne çıkmaktadır. Bu tarz görüntüler kullanıcı tepkilerini beraberinde getirir. Hem karşı çıkanla etkileşir hem destekleyenle. Hem meraktan bakanlar olacaktır hem kızgınlıkla bakanlar. Sistem içerisinde algoritmanın ahlaki pusulaları olmadığı için temel hedefi bu ölçülebilir tepkiyi, etkileşimi artırmak ve kendince amaçladığı reklam potansiyelini gerçekleştirmektir. İnsan psikolojisinin korku, öfke, şok, merhametsizlik ve skandal gibi negatif uyaranlara karşı verdiği refleksler, algoritmaların en temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır." dedi.