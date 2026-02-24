Olay, gece saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkânında meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce dükkanı kontrol etti. Şahıslar daha sonra iş yerinin giriş kısmına yöneldi.

Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar

Gözlerine kestirdikleri kapı önünde bulunan peluş ayıcığı alan şüpheliler, motosikletlerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle dükkân önüne geldiği, kısa süre etrafı kontrol ettikten sonra kapının önündeki peluş ayıcığı alarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.