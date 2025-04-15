Market yangınında işletme sahibi kadın ve oğlu gözyaşlarına boğuldu: O anlar yürek yaktı





"GÜCÜMÜZ YETMEDİ"

Yangını ilk fark eden ve yangın tüpü ile müdahale etmek isteyen vatandaşlardan Umut Çelik, dumanı fark ettikten sonra yangın tüpü ile müdahale ettiklerini ancak yetersiz kaldıklarını belirterek, "Dükkanda otururken duman üst katta köşeden çıktığını gördük. Kardeşimde arabadaydı, araçtan yangın tüplerini alarak söndürmek için içeri girdi. 2 tüp bir anda bitti, gücümüz yetmedi. 3 dakika içinde küle döndü burası, her şey üst kattan başladı. Oradan da alt kata sıçradı, binayı komple sardı. 3 dakika içerisinde her yeri sardı" dedi.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.