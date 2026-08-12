‘Markete gidiyorum’ diyerek evden çıktı! Cesedi site bahçesinde bulundu: ’Yanındaki adam 4-5 dakika etrafında gezip…’

'KİME GİTTİ HANGİ DAİREYE GİTTİ'

Eren, "Bütün akrabalarına hastanenin önünde 'Var mı bir tanıdığınız, bir akrabanız bu sitede diye sordum. 'Yok' dediler. Alt Kaynarca'dan o siteye gitmesi o da büyük bir şüphe. Kime gitti; hangi daireye gitti; kime misafir gitti. Ben şunu tahmin ediyorum. Ne olduysa site içerisinde oldu. O an öğrendiğinde Mutlu Temiz'in büyük oğlu, sinirden artık o şokla elini duvara vurdu. Parmakları kırıldı. Hanımı şoktaydı, Mutlu'nun acısıyla bir de çocuğunun acısıyla uğraşıyordu. Kendinde değildi. Eşine 'Sen ne düşünüyorsun. Var mı bir sıkıntısı bir derdi' diye sordum. 'Yok' dedi ama, o da şüpheleniyor. Eşi 'Alt Kaynarca'da, Kurtköy'de sitede, bir akrabası, bir tanıdığı yok. Ne işi var orada. Ne oldu' dedi. O da şüpheyle bakıyor" ifadelerini kullandı.